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    15:47, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    19 птицефабрик планируют запустить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О реализации Комплексного плана по импортозамещению на 2021-2023 годы рассказал заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках Комплексного плана в течение трех лет планируется запустить 19 птицефабрик, 35 промышленных молочно-товарных ферм ежегодно, 9 мясоперерабатывающих предприятий, а также строительство 1 нового сахарного завода в Жамбылской области. Предполагается закладка новых интенсивных садов на площади 6,6 тыс. га, а также ввод 8 проектов по выращиванию товарной рыбы», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    В результате реализации Комплексного плана к 2023 году обеспеченность по этим видам продукции за исключением сахара составит 100%, а по сахару – 80%.

    «Вместе с тем, необходимо отметить, что за последние годы отрицательный сальдо импорта продукции АПК снизилось с 1,1 млрд долларов США в 2015 году до 600 млн долларов США в 2020 году, т.е. на 45%. При этом объем импорта продукции АПК в большей мере представлен продукцией, являющейся сырьем для производства продтоваров, которое не производится в Казахстане», - отметил зампремьера.

    Он привел примеры.

    «Так, например, тростниковый сахар-сырец является сырьем для производства сахара белого и ввозится из стран Южной Америки. Какао пасты и порошки являются сырьем для производства шоколада и кондитерских изделий и ввозятся из тропических стран. Кокосовое и пальмовое масла являются сырьем для многих видов молочных и кондитерских изделий и также ввозятся из тропических стран», - заключил Р. Скляр.


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