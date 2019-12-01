19 полицейских с именем Нурсултан служат в полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский полицейский Нурсултан Кангузин рассказал, почему ему дали имя Елбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, младшему инспектору специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией Нурсултану Кангузину всего 23 года. Полицейский пошел по стопам своего отца.

Имя Нурсултану выбирала бабушка. Сам он говорит, что отношение к Елбасы в семье всегда было особенным.

«Дедушка, писатель Муталап Кангожин, когда-то пожимал руку Нурсултану Назарбаеву и дарил ему свою книгу. Он всегда ставил Елбасы в пример: «Стремись быть таким же — честным, мудрым, доброжелательным. И пусть у тебя будет столько же сил, сколько у человека, поднявшего страну». Когда бывает трудно, я вспоминаю старших. Отца, который рано ушел из жизни. Деда, который до сих пор верен поэтическому призванию. И Нурсултана Абишевича, который не только для меня, но и для всех моих сослуживцев является образцом служения Родине», - рассказал полицейский.





Начальник управления миграционной службы Талгат Абилов говорит, что Нурсултан Кангузин с каждым человеком старается найти общий язык, вникнуть в суть проблемы, помочь решить.

Всего в рядах органов внутренних дел области служат 19 тёзок Елбасы.