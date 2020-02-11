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19 полицейских пострадали в Кордайском районе

11 Февраля 2020 10:03
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19 полицейских пострадали в Кордайском районе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время событий в Кордайском районе Жамбылской области различные телесные повреждения получили 19 сотрудников, 9 из них – огнестрельные ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Для предотвращения конфликта и его локализации одними из первых на места массовых беспорядков прибыли сотрудники, в том числе специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Жамбылской и Алматинской областей.

Так, к примеру, один из инспекторов СОБР получил огнестрельное ранение в области лица и левой ноги. Еще один собровец – дробовое ранение бедер.

После того, как ситуация была стабилизирована и взята полицейскими под контроль, сотрудники обратились в Центральную районную больницу.

Благодаря средствам защиты и бронежилетам полученные ранения оказались не опасными для жизни. Большинство пострадавших после получения первой медицинской помощи вернулись в строй и продолжили нести службу.

В числе получивших огнестрельное ранение – первый заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Серик Джунисбеков. Он был прооперирован, его здоровью ничто не угрожает. Ведется досудебное расследование по ст.380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).


Как сообщалось, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.

фото: polisia.kz
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Ключевые слова: Алматинская область, Жамбылская область, Здравоохранение, МВД РК, События в Кордае,
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