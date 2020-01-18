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19 пассажиров спасены из снежного плена в Павлодарской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 пассажиров спасены из снежного плена на объездной дороге Шикылдак-Бозшаколь в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой сообщение компании «КазАвтоЖол» в Telegram.
Пассажирский автобус, выехавший в 18.00 из города Караганда в направлении Омска, не справился со стихией и застрял в снежном плену. Ситуация усугубилась и нулевой видимостью на автодороге. В таких условиях водителю и пассажирам пришлось ожидать приезда дорожников. С помощью специальной техники пассажирскому транспорту организовано сопровождение до Карагандинской трассы.
На трассах республиканского значения продолжают работать 818 единиц техники.
АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуется выезжать на дороги только на зимней резине. При возникновении нештатной ситуации всегда можно обратиться по короткому номеру 1403.
Фото иллюстративное: altapress.ru
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