19 пассажиров спасены из снежного плена в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 пассажиров спасены из снежного плена на объездной дороге Шикылдак-Бозшаколь в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой сообщение компании «КазАвтоЖол» в Telegram.

Пассажирский автобус, выехавший в 18.00 из города Караганда в направлении Омска, не справился со стихией и застрял в снежном плену. Ситуация усугубилась и нулевой видимостью на автодороге. В таких условиях водителю и пассажирам пришлось ожидать приезда дорожников. С помощью специальной техники пассажирскому транспорту организовано сопровождение до Карагандинской трассы.

На трассах республиканского значения продолжают работать 818 единиц техники.

АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуется выезжать на дороги только на зимней резине. При возникновении нештатной ситуации всегда можно обратиться по короткому номеру 1403.