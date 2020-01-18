+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -2 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

19 пассажиров спасены из снежного плена в Павлодарской области

18 Января 2020 13:36
Поделиться:
19 пассажиров спасены из снежного плена в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 пассажиров спасены из снежного плена на объездной дороге Шикылдак-Бозшаколь в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой сообщение компании «КазАвтоЖол» в Telegram.

Новости по теме

Открыта автодорога по направлению Нур-Султан - Темиртау
13 участков республиканских трасс остаются закрытыми в Казахстане Снежный коллапс в ВКО: эвакуировано свыше 200 человек и 150 авто Трассы из Нур-Султана замело: на линии остаются три пригородных маршрута

Пассажирский автобус, выехавший в 18.00 из города Караганда в направлении Омска, не справился со стихией и застрял в снежном плену. Ситуация усугубилась и нулевой видимостью на автодороге. В таких условиях водителю и пассажирам пришлось ожидать приезда дорожников. С помощью специальной техники пассажирскому транспорту организовано сопровождение до Карагандинской трассы.

На трассах республиканского значения продолжают работать 818 единиц техники.

АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуется выезжать на дороги только на зимней резине. При возникновении нештатной ситуации всегда можно обратиться по короткому номеру 1403.


Фото иллюстративное: altapress.ru

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, Дороги,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив