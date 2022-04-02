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    09:00, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    19 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 650 человек (1 628 КВИ+ и 1 022 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В стационарах находятся 294 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 2 356 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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