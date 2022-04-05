09:10, 05 Апрель 2022 | GMT +6
19 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 2 453 человека. 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
На 5 апреля лечение от коронавируса продолжают получать 2 453 человека (1 446 КВИ+ и 1 007 КВИ-), из них:
в стационарах находятся - 268 пациентов,
на амбулаторном уровне - 2 185 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 19 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента,
на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.