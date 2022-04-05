19 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 2 453 человека. 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 5 апреля лечение от коронавируса продолжают получать 2 453 человека (1 446 КВИ+ и 1 007 КВИ-), из них:

в стационарах находятся - 268 пациентов,

на амбулаторном уровне - 2 185 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 19 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента,

на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.