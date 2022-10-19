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19 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
19 Октября 2022, 08:00
19 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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98 лет назад (1924-1988) родился КОШКАРБАЕВ Рахимжан - офицер, водрузивший первым на Рейхстаге флаг Победы, «Халық Қаһарманы».

Уроженец Акмолинской области. Окончил Фрунзенское училище пехотных войск.

Командовал взводом в 150-й Идрицкой стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши и Германии, в штурме Рейхстага. 30 апреля вместе с Григорием Булатовым под шквалом вражеского огня водрузил на Рейхстаге Знамя Победы. После капитуляции фашистской Германии проходил службу в советских оккупационных частях на Эльбе. В 1947-1967 годы - инструктор Акмолинского областного исполнительного комитета, главный инспектор главного управления отдела переселения при Совете министров Казахской ССР. С 1967 года - директор гостиницы «Алма-Ата».

Награжден орденом Красного знамени, орденом Отечественной войны I степени.

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92 года назад (1930) родился ШАРМАНОВ Торегельды Шарманович - президент Казахской академии питания; ученый, гигиенист-нутрициолог, создатель казахстанской школы нутрициологии, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Казахстана.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский медицинский институт (1955); аспирантуру Карагандинского медицинского института, ученый-гигиенист-нутрициолог (1958).

Трудовая деятельность: главный врач Улытауской районной больницы (1958-1962); заведующий отделом Научно-исследовательского института краевой патологии (1962-1968); ректор Актюбинского медицинского института (1968-1971); министр здравоохранения КазССР (1971-1982); директор Института региональных проблем питания АМН СССР (1973-1984); заведующий кафедрой Центрального института усовершенствования врачей Минздрава СССР (1985-1988); директор Научного центра региональных проблем питания (с 1994 года - Институт проблем питания Академии наук Казахстана).

Награжден орденами Октябрьской революции (1976), «Дружбы народов» (1980), «Парасат» (1996) «Достық» I ст. (2010), «Барыс» III ст. (2016), Ахмета Байтурсынулы (2018); медалями «За трудовую доблесть» (1969), «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники за цикл работ «Разработка фундаментальных и прикладных аспектов науки о питании в республике» (2001, 2019); лауреат независимой премии «Платиновый Тарлан» в номинации «Наука» (2003); лауреат государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы - за выдающийся вклад в развитие сферы медицины, укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами.

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67 лет назад (1955) родился КОСУБАЕВ Есетжан Муратович - председатель правления некоммерческого акционерного общества «Государственный центр поддержки национального кино».

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет.

Трудовая деятельность: лаборант Института истории, археологии и этнографии АН Казахстана (1980-1981); генеральный директор международного кинофестиваля «Евразия»(1998-2001); председатель правления ЗАО «Республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана» (2001-2002); руководитель пресс-службы Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); заведующий отделом по связям с общественностью и прессой управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-09.2004); министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2004-2006); президент общественного фонда «Kazenergy» (2006-2007); председатель совета директоров АО «Рауан Медиа Групп» (05.2007-06.2007); член правления союза «Атамекен» (с 2007 года).

На занимаемой должности - с ноября 2020 года.

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66 лет назад (1956-2018) родился ОТАРБАЕВ Рахимжан - известный писатель-драматург, профессор, академик Международной общественной академии имени Чингиза Айтматова, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Родился в Атырауской области. Окончил Уральский педагогический институт.

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Орал өңірі» (1978); учитель казахского языка и литературы Тенгизского района Атырауской области (1978-1980); корреспондент газеты «Ленин жолы» (Атырауская область, Курмангазинский район) (1980-1981); редактор Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Казахской ССР (1981-1985); корреспондент газеты «Казахская литература» (1985-1989); редактор отдела литературно-художественного и общественно-политического журнала «Жалын» (1989-1994); атташе посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике (Бишкек) (1994-1996); специальный корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» в Кыргызской Республике (1996-1997); руководитель республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» в Актау (1997-1999); директор Атырауского областного казахского драматического театра имени Махамбета (1999-2002); заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2009); генеральный директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан (2009-2010); художественный руководитель Атырауского областного академического казахского драматического театра имени Махамбета, главный редактор журнала «Акжайык» (2013-2018).

Были опубликованы вышедшие из-под пера писателя произведения «Шер», «Жұлдыздар құлаған жер», «Жайық жыры», «Қараша қаздар қайтқанда», «Дауысыңды естідім», «Отверженный мир» и двухтомный сборник избранных произведений. Отдельные произведения опубликованы на турецком, арабском, английском языках. Пьесы Рахимжана Отарбаева «Султан Бейбарс», «Бас», «Нашақор жайлы новелла», «Нұржауған-ғұмыр», «Сырым батыр», «Мұстафа Шоқай» и более десяти других поставлены в республиканских и зарубежных театрах.

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59 лет назад (1963) родился УРУМХАНОВ Мурат Жалелович - руководитель департамента собственной безопасности Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Карагандинскую школу МВД СССР, юрист (1985).

Трудовая деятельность: следователь следственного отделения ОВД Талды-Курганского горисполкома (1985-1986); старший следователь следственного отделения ОВД Талды-Курганского горисполкома (1986-1988); старший следователь следственного отделения МВД КССР по г. Талды-Курган (1988-1989); старший следователь следственного отделения ОВД Талдыкорганского горисполкома (1989-1990); начальник отделения БХСС ОВД Талдыкорганского горисполкома (1990-1992); начальник экономического отделения Талдыкорганского ГОВД, заместитель начальника ОВД г. Текели Талдыкорганской области по оперативной работе (1992-1994); заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Алматинской области (1994-1995); начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с экономическими преступлениями ГСК РК (1995-1996); заместитель начальника оперативного управления, начальник отдела патрульных служб ГСК РК (1996-1997); заместитель начальника управления, начальник отдела расследований организованной общеуголовной преступности и наркобизнеса управления ГУРОПК по Талдыкорганской области, заместитель начальника УВД г. Талдыкорган по следствию (1997-1999); заместитель начальника РОВД по следствию, начальник следственного отделения ОВД Коксуского района, начальник отдела внутренних дел Алакольского района Алматинской области (1999-2001); начальник следственного управления УВД Алматинской области, заместитель начальника ДВД Алматинской области по следствию (2001-2007); заместитель начальника департамента внутренних дел Алматы по следствию (2007-2010); начальник департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области (2010-2013); начальник департамента полиции (внутренних дел) Алматинской области (2013-2020); руководитель 5-го департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2020-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награжден медалямии «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «За безупречную службу», «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін», «Ішкі істер органдарының ардагері»; нагрудными знаками «Заслуженный работник МВД», «Қазақстан полициясына 15 жыл», «Кайсар» II ст., «Қазақстан Республикасының полициясына 20 жыл».

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45 лет назад (1977) родилась ТАНЕЛЬБАЕВА Бибинор Султановна - главный редактор МИА «Казинформ» ТРК Президента Республики Казахстан.

Родилась в Аркалыке. Окончила КазНГУ имени аль-Фараби, телевидение.

Трудовая деятельность: журналист информационных программ телерадиокомпании «31 канал» (1994); журналист информационных программ, шеф-редактор утренней программы «Доброе утро», ведущая и выпускающая редактор ежедневной и информационной передачи «Служба новостей», журналист и редактор программы «Информбюро», журналист и диктор информационной службы «Радио 31», главный редактор информационной службы «Радио 31» (1994-2005); директор информационной службы телекомпании «Южная столица» (телеканал «Алматы») (2005-2008); главный редактор финансового портала profinance.kz, редактор ежедневной информационной программы «Деловые новости» ТОО BusinessResource (2008-2010); руководитель проекта Kapital.kz в издательском доме «Капитал» (2010-2014); шеф-редактор онлайн-редакции сайта Liter.kz ТОО «Литер-Айкын» (2015-2016); главный редактор ТОО «МИА «Казинформ» (2016-2020); заместитель председателя правления - главный редактор АО «Международное информационное агентство «Казинформ» (2020-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

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45 лет назад (1977) родился ТАШЕНЕВ Бакытбек Хакимович - председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер-экономист (1999); Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2002).

Трудовая деятельность: ведущий специалист МФ РК (1999-2002); заместитель начальника управления, начальник управления анализа государственного заимствования и кредитования департамента планирования государственного заимствования и кредитования (2002-2004); заместитель директора департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2004-2006); заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК (2006-2008); руководитель ряда департаментов МФ РК (2008-2013); председатель правления АО «Компания по реабилитации и управлению активами» (2013-2018);.

На занимаемой должности - с октября 2018 года.

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42 года назад (1980) родился БЕКЕНОВ Берик Темиргалиевич - председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

Родился в Ерейментау Акмолинской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, инженер-механик; Алматинскую академию экономики и статистики, экономист.

Трудовая деятельность: директор департамента стратегического планирования МИР РК (2012-2017); председатель правления АО «КИРИ» (2017-2018); заместитель руководителя Центра анализа и планирования Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2018-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

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37 лет назад (1985) родился ЖАМБАКИН Аскар Серикович - вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, многоканальные телекоммуникационные системы, экономика и менеджмент на предприятиях связи (2007); Университет Манчестера, менеджмент и информационные системы (2009).

Трудовая деятельность: техник связи первой категории узла связи в ЗАО «Эйр Казахстан», АО «GSM Казахстан АО «Казахтелеком» (2003-2007); инженер, старший инженер ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (NEO, Tele2) (2007-2008); начальник отдела развития банковских систем, начальник управления цифрового маркетинга АО «HSBC Банк Казахстан» (2010-2011); начальник управления методологии и бизнес-процессов, директор департамента бизнес-процессов и департамента корпоративного развития АО «Банк развития Казахстана» (2011-2014); заместитель директора департамента развития, управления платежными системами НБ РК (2014-2016); заместитель директора, директор по развитию операционной деятельности и клиентскому опыту АО «Казкоммерцбанк» (2016-2017); руководитель проектным офисом Генеральной прокуратуры РК (реинжиниринг бизнес-процессов, совершенствование уголовного процесса) (2017); советник председателя Национального ИКТ Холдинга «Зерде» (2017-2018); работа на руководящих должностях по стратегии и цифровизации клиентского опыта цифрового блока BI Group - BelnTech, ТОО «SMARTTAX» (2018-2019); внештатный советник заместителя Премьер-Министра РК (2019-2020); заместитель генерального директора ТОО «Aitu - Платежные решения» (2020).

На занимаемой должности - с ноября 2020 года.
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