19 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День спасателя в Казахстане

Указом Президента Республики Казахстан от 19 октября 1995 года «О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов РК» на базе аппарата государственной комиссии Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям и Республиканского штаба гражданской обороны был создан центральный исполнительный орган — Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям. Эта дата в 2008 году по инициативе МЧС РК стала считаться днем рождения профессионального дня спасателя.

День работников лесного хозяйства в Казахстане

Праздник был официально учрежден Правительством Казахстана в 2017 году, отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. Этот профессиональный праздник служит прекрасным поводом, чтобы отметить важность работы специалистов, которые выбрали делом своей жизни заботу о лесе, — всех тех, кто делает свою непростую работу в самых разных условиях.

СОБЫТИЯ

В 1928 году в поселке Карсакпай Карагандинской области был создан Жезказганский горно-металлургический комбинат (АО «Жезказганцветмет»). В июле 1997 года на базе АО «Жезказганцветмет» создана корпорация «Казахмыс», которая занимает первое место в Казахстане по производству рафинированной меди и серебра. Входит в первую десятку мировых производителей меди. Вклад в создание горно-металлургического комплекса и развитие всего Жезказганского региона принадлежит казахскому ученому-геологу Канышу Сатпаеву.

В 1989 году на Семипалатинском полигоне был произведен последний (221-й по счету) ядерный подземный взрыв. Полигон располагался в северо-восточном Казахстане, на стыке Павлодарской, Карагандинской и Семипалатинской областей. Первый ядерный взрыв на полигоне произведен 29 августа 1949 года. За 40 лет на полигоне было произведено 456 воздушных, наземных и подземных ядерных взрывов.

В 2005 году в целях укрепления культурных связей между народами двух стран АО «Казпочта» совместно с почтой Эстонии выпустило новые почтовые марки на тему «Охотничьи собаки». На новых марках изображены собаки пород тазы и эстонская гончая.

Эстонская гончая — единственный вид собак, выведенный в Эстонии. Ни до, ни после этого опыта в стране не проводились попытки селекции псов. Создавалась как охотничья, именно это ее прямое и самое важное предназначение. Стандарт эстонской гончей впервые утвержден в 1954 году.

Тазы — порода собак, относимых к борзым восточной группы, используется для конной охоты на зайцев, лисиц, корсаков, барсуков и изредка на волков. Тазы способна развивать скорость до 80 км в час. Собака хрупкая, но выносливая, экономна в движениях и азартна на охоте.

В 2010 году Национальным банком РК были выпущены в обращение памятные серебряные монеты номиналом 500 и 5 000 тенге и памятная золотая монета номиналом 100 тенге, посвященные 7-м зимним Азиатским играм 2011 года.

В 2012 году начал свою жизнь первый круглосуточный новостной канал. Телеканал был создан специально в рамках национальной программы развития цифрового телевидения и вещает через национальную спутниковую систему «Otau TV».

В 2012 году Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила о присуждении премии ИСЕСКО в области науки и технологии 2012 года профессору кафедры технологии силикатов и синтеза минералов Южно-Казахстанского государственного университета им. М. О. Ауэзова доктору Бегену Омаровичу Есимову.

Премия вручается ученым и научным исследователям государств-членов организации за выдающийся инновационно-научный вклад в области биологии, химии, геологии, математики, физики и научных технологий.

В 2013 году Казахстан получил статус последователя Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей (ИПДО). На состоявшемся в Абиджане, Республика Кот-д’Ивуар, заседании Международного правления по Инициативе прозрачности деятельности добывающих отраслей (ИПДО), рассматривался вопрос о соответствии Казахстана стандартам Инициативы. В результате было вынесено окончательное решение о том, что усилия, принятые по внедрению ИПДО, и их результаты в Казахстане заслуживают наивысшей оценки, и объявлено о присвоении РК статуса — «страна-последователь».

В 2015 году Казахстан получил официальный статус в Комитете содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Статус «приглашенный» обеспечивает Казахстану доступ к передовому опыту по выработке политики в области официальной помощи развитию. Кроме того, усиливаются позиции страны в международных отношениях, что способствует максимальному извлечению политических дивидендов.

В 2015 году в Лиссабоне на заседании Генеральной ассамблеи Европейской федерации национальных инженерных обществ FEANI Казахстанская ассоциация инженерного образования (KazSEE) была принята в качестве полноправного члена данной организации.

Полноправное членство KazSEE в FEANI позволит отечественным специалистам естественно-научной сферы, инжиниринга и технологий подтверждать свою квалификацию, получать инженерную карту (Engineering Card), европейский сертификат и быть включенными в реестр европейских инженеров (EurEng), а также предоставляет возможность свободно трудоустраиваться в странах Европейского Союза.

В 2016 году в Астане состоялось официальное открытие памятника Рахимжану Кошкарбаеву. 11-метровый монумент был установлен на пересечении проспектов Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. Высота скульптурной композиции составляет 6 метров, а гранитного постамента — 4,5 метра. Автор памятника — известный скульптор Аскар Нартов.

В 2016 году Казахстан получил статус наблюдателя соглашения ВТО по государственным закупкам. Официальная заявка Республики Казахстан на получение такого статуса была одобрена единогласным голосованием в рамках очередного заседания комитета ВТО по госзакупкам, проходившего в Женеве (Швейцария).

Получение Казахстаном статуса наблюдателя Соглашения ВТО по государственным закупкам является одним из обязательств Республики Казахстан при вступлении в ВТО. Это является свидетельством соответствия системы государственных закупок Казахстана передовым международным стандартам.

В 2019 году в Таджикистане открыли обелиск памяти 17 воинам казахстанского батальона, проявившим боевую взаимовыручку и беззаветную преданность воинскому долгу. 7 апреля 1995 года в Пшихаврском ущелье Дарвазского района Таджикистана казахстанская 7-я сводная рота подверглась нападению отрядов оппозиционных сил. В результате пятичасового боя Внутренние войска потеряли 17 бойцов, 33 получили ранения.

В 2021 году в городе Аксу Павлодарской области открыли мемориальную доску погибшему при исполнении служебного долга командиру отделения Машрапу Арыстанбеку Дулатулы.

«Профессия пожарного — это для настоящих мужественных молодых людей, которые, верные своей клятве, невзирая на опасность, до конца выполняют свой служебный долг, — сказал на мероприятии начальник департамента по ЧС Жасулан Джумашев. — Одним из таких героев был младший сержант, командир отделения Машрап Арыстанбек. Я выражаю благодарность и склоняю голову перед родителями, которые вырастили достойного сына нашего народа».

В 2022 году Глава государства провел встречу с общественностью Алматинской области. Открывая встречу, Президент назвал важным событием создание Алматинской области в качестве отдельной территориальной единицы и перенос административного центра в город Қонаев. «Город (Капшагай — прим.) по просьбе граждан был переименован в честь Динмухамеда Конаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа. Теперь город Қонаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться, — сказал Глава государства.

Президент посетил памятник Динмухамеду Конаеву и побеседовал с жителями области.

В 2024 году В Бишкеке состоялась 13-я встреча министров экономики и торговли стран-участниц Организации тюркских государств. Главной темой встречи стали вопросы укрепления дальнейшего сотрудничества и экономического развития государств-членов ОТГ. Все министры стран ОТГ поддержали инициативы Казахстана о создании Совета по зеленым финансам, а также Совета Центральных (национальных) Банков государств-членов организации.