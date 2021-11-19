19 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1948) родился- президент Ассоциации еврейских национальных организаций Республики Казахстан «Мицва», председатель Совета Ассоциации «Мицва», член Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, врач-педиатр (1972).

Трудовая деятельность: врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог, иглотерапевт железнодорожной больницы (1972-1992); президент Ассоциации еврейских национальных организаций Республики Казахстан «Мицва» (с 1992 года); сопредседатель Федерации еврейских организаций и общин России СНГ (ВААД) (1994-1996); председатель совета республиканского общественного объединения «Хэсэд Полина» (с 1996); заместитель руководителя Ассамблеи народа Республики Казахстан, председатель Совета республиканского общественного объединения «Хэсэд Полина» (с 2013 года).

Награжден орденом «Құрмет» (2014), медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық «Бiрлiк» алтын медалi» (2012); почетной грамотой Ассамблеи народа Казахстана (1997).

назад (1956) родился- государственный, политический и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет, исторический факультет, преподаватель истории и обществоведения (1978).

Трудовая деятельность: ассистент Джезказганского пединститута (08.1978-11.1978); секретарь комитета комсомола, преподаватель Карагандинского кооперативного института (1980-1982); стажер-преподаватель, аспирант Московского государственного университета имени Ломоносова (1982-1986); преподаватель Карагандинского кооперативного института (1986-1987); заведующий кафедрой политической истории Карагандинского медицинского института (1987-1992); советник Президента РК (1995-1998); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (1998-2000); заведующий общественно-политическим отделом Администрации Президента РК (2000-2002); советник Президента РК (2002-2006); министр культуры, информации и спорта РК (01.2006-03.2006); министр культуры и информации РК (2006-2008); советник Президента РК (2008-2013); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Грузии (2013-2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь; постоянный представитель при уставных органах СНГ (2017-2019).

Награжден орденами «Құрмет» (2001), «Парасат» (2010), «Достык», «За заслуги» 3-й ст. (Украина, 2008); юбилейными медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 10 жыл».

назад (1962) родился- государственный, политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономист-кибернетик (1985).

Трудовая деятельность: преподаватель, и.о. доцента Алма-Атинского института народного хозяйства Казахской ССР (1989-1990); заместитель директора научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана (1990-1991); президент АО «Республиканская строительная биржа «Казахстан» (1991-1992); первый заместитель председателя правления АБ «Казкоммерцбанк» (1992-1995); заместитель министра финансов РК (01.1995-11.1995); начальник казначейства - заместитель министра финансов РК (1995-1997); первый заместитель министра финансов РК (01.1997-03.1997); вице-министр, первый вице-министр финансов РК (1997-1998); министр финансов РК (1998-1999); заместитель руководителя администрации Президента РК (01.1999-07.1999); министр сельского хозяйства РК (1999-2001); президент ЗАО «Банк развития Казахстана» (2001-2002); генеральный директор ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа» (2002-2003); заместитель Премьер-Министра РК (2003-2006); заместитель Премьер-Министра РК - министр индустрии и торговли РК (2004-2006); председатель правления, член Совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2006-2007); министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2007-2010); министр нефти и газа РК (2010-2013); председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2013-2018). Председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2018-2021).

Награжден орденами «Барыс» 3-й степени (2005); «Барыс» (2012); «Дружба» (РФ, 2004), юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008).

назад (1962) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1984); Университет имени Д.А. Кунаева, юрист (2005).

Трудовая деятельность: младший, старший научный сотрудник ААСИ (1988-1989); заместитель генерального директора Бурундайского ПО стеновых материалов (1989-1993); генеральный директор фирмы «Алма» (1993-1994); начальник управления ВЭС Казагромелиоводхоза Министерства сельского хозяйства РК (1994-1995); генеральный директор фирмы «Алма» (1995-1996); заместитель председателя Комитета по ценовой и антимонопольной политике, г. Алматы (1996-1999); директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы (1999-2004); первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий (2004-2006); заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий (2006-2007); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий (2007-2011); министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (2011-2017); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2017-2019); ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан (03.2019-07.2019).

Награжден орденом «Құрмет» (2006), медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).

назад (1971) родился- председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Костанайской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, правоведение (1998); Карагандинский юридический институт МВД РК им Б. Бейсенова, магистр правоохранительной деятельности (2005).

Трудовая деятельность: работа на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава (1992); начальник управления полиции Бостандыкского района ДП Алматы; первый заместитель начальника ДП Костанайской области; заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД; начальник департамента по противодействию экстремизму МВД РК (2016-2019); начальник департамента полиции Актюбинской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с октября 2021 года.