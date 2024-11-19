19 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

76 лет назад (1948) родился БАРОН Александр Иосифович – президент Ассоциации еврейских национальных организаций Республики Казахстан «Мицва», член Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Фото: vecher.kz

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, врач-педиатр (1972).

Трудовая деятельность: врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог, иглотерапевт железнодорожной больницы (1972-1992); президент Ассоциации еврейских национальных организаций Республики Казахстан «Мицва» (с 1992 года); сопредседатель Федерации еврейских организаций и общин России СНГ (ВААД) (1994-1996); председатель совета республиканского общественного объединения «Хэсэд Полина» (с 1996); заместитель руководителя Ассамблеи народа Республики Казахстан; председатель Совета республиканского общественного объединения «Хэсэд Полина» (2013).

Награжден орденом «Құрмет» (2014), медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық «Бiрлiк» алтын медалi» (2012); почетной грамотой Ассамблеи народа Казахстана (1997).

57 лет назад (1967) родился БАЕДИЛОВ Канат Ескендирович – руководитель департамента государственных доходов по городу Алматы.

Фото: primeminister.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (1991); Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, экономист. Кандидат экономических наук (2003).

Трудовая деятельность: старший контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления, начальник отдела ревизии финансово-кредитных учреждений налоговых и страховых органов управления комитета государственного финансового контроля при кабинете министров Республики Казахстан (1991-1994); начальник отдела ревизий финансово-кредитных органов и валютного контроля Комитета финансового контроля Республики Казахстан по Алматинской области (1994-1996); заместитель начальника управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан по Алматинской области (1996-1998); начальник отдела ревизий организаций образования, науки, культуры и органов управления Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (1998-1999); председатель налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (1999-2002); председатель налогового комитета по Медеускому району г. Алматы (2002-2003.); председатель налогового комитета по г. Алматы (2003-2008); заместитель председателя налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2008-2009); руководитель налогового департамента по городу Астане налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2009-2014); председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017); вице-министр финансов Республики Казахстан (2017-2021).

На занимаемой должности с мая 2021 года.

45 лет назад (1979) родился БЕРДИКУЛОВ Жандос Бибосынович – первый заместитель прокурора Мангистауской области.

Фото: Прокуратура Мангистауской области

Родился в Жамбылской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, правоведение.

Трудовая деятельность: службу в органах прокуратуры (2000); заместитель прокурора г. Тараз; Жамбылский специализированный прокурор, прокурор Мойынкумского и Таласского районов; Шусский межрайонный прокурор Жамбылской области; заместитель прокурора Акмолинской области.

На занимаемой должности - с мая 2024 года.