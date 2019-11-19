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19 ноября – День Ракетных войск и артиллерии

19 Ноября 2019 18:41
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19 ноября – День Ракетных войск и артиллерии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ракетные войска и артиллерия сегодня отмечают профессиональный праздник. В казахстанской армии они являются основной огневой силой Сухопутных войск, выполняющей основной объем задач по огневому поражению противника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Это отдельный род войск в составе Сухопутных войск Вооружённых сил РК, особенностью которого является высокая манёвренность и точность. Войска состоят из соединений тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, миномётных и противотанковых подразделений.

Части и подразделения Ракетных войск и артиллерии оснащены всеми необходимыми типами ракетных и артиллерийских систем калибра от 82 до 300 мм. Это миномёты, самоходные артиллерийские установки, буксируемые орудия, грозные реактивные системы залпового огня «Град», «Град-1», «Прима», «Ураган» и «Смерч», обладающие большой мощью, 240-миллиметровые самоходные миномёты «Тюльпан». Ракетная составляющая представлена высокоточными комплексами «Точка-У», противотанковая артиллерия – пушками МТ-12 и противотанковыми ракетными комплексами «Штурм-С». Всё это вооружение является эффективным средством огневого поражения противника в любых видах боя. Также ведётся активная работа по внедрению автоматизированной системы управления огнём.

Личный состав Ракетных войск и артиллерии принимает активное участие в различных казахстанских и международных учениях, где демонстрирует высокий уровень боевой подготовки. В 2019 году военнослужащие получили богатый практический опыт в ходе учений «Айбалта-2019», совместных тактических учений с ракетными подразделениями ВС РФ.






Офицерские кадры для этого рода войск готовят Военный институт Сухопутных войск и Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы. Кафедра артиллерии Военного института Сухопутных войск ежегодно выпускает до 60 офицеров-артиллеристов. Казахстанские курсанты также проходят обучение в Михайловской военной артиллерийской академии в городе Санкт-Петербурге.

Кроме того, ежегодно ряды офицеров-артиллеристов пополняют выпускники военных кафедр Карагандинского и Алматинского политехнических университетов.

В предстоящем 2020 году перед Ракетными войсками и артиллерией стоят не менее ответственные задачи по повышению боевой готовности, совершенствованию боевой и оперативной подготовки.

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Ключевые слова: Армия, Дата,
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