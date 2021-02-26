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19 населенных пунктов в ВКО находятся под угрозой подтопления

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Февраля 2021, 13:06
19 населенных пунктов в ВКО находятся под угрозой подтопления

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области 19 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления, сообщил в рамках отчетной встречи с населением глава региона Даниал Ахметов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как отметил глава региона, каждый аким района знает об этом, все службы мобилизованы и готовы к приходу весенних паводков. Есть вся необходимая техника, на чрезвычайные ситуации из бюджета предусмотрен 1,1 миллиарда тенге.

«Я выражаю осторожную уверенность в том, что ничего подобного, что происходило в 2018 году, не случится, - сказал глава региона Даниал Ахметов. - Тогда я сам впервые увидел лёд толщиной два метра на реке Бухтарма. В этом году глубина промерзания не более метра. Мы подготовили необходимую мешкотару, расчистили водопропускные сооружения и мосты, выделили дополнительно почти 150 миллионов на предупреждение паводков в Тарбагатайском и Глубоковском район».

По его словам, в целом, погодные условия в этом году позволяют надеяться на то, что никаких чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов не будет. На взрывные работы на реках региона выделено 198 миллионов тенге, они начнутся с 1 марта в Шемонаихинском районе и продолжатся по утверждённому графику.


Восточно-Казахстанская область   Безопасность   Паводок  
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