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вчера 23:58
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19 многодетных семей стали новоселами ко Дню Первого Президента РК в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Коксуском районе Алматинской области 19 многодетных семей получили ключи от заветных квадратных метров по государственной программе по обеспечению жильем многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима района.
В числе счастливых новоселов - семья Басшыбаевых, проживающие в селе Жарлыозек. Алмат и Актоты воспитывают пятерых детей. На протяжении многих лет они снимали дом в аренду, свой купить никак не хватало денег, ведь супруг трудится наемным работником, а сама Актоты – домохозяйка
«С приходом в жизнь каждого ребенка в нашем доме воцаряется радость. Их смех придает мне жизненные силы. До сих пор не верится, что нам теперь не придется скитаться по квартирам», - не скрывая слез радости сказала Актоты Басшыбаева.
В этот день еще одними счастливыми обладателями нового жилья стали члены семьи Ибраимовых из села Бозтоган, воспитывающие четырех детей, один из них инвалид детства. Асымжан и Акбилек поженились 15 лет назад, и с тех пор не могли накопить на собственный дом, но их мечта сбылась. Глава семейства Асымжан работает в ТОО «Балпық» наемным работником, а жена Акбилек многодетная мать. Младший ребенок в семье - новорожденный.
«Только вчера узнала о том, что мы получаем дом, нашему счастью нет предела. Теперь мы будем жить в большом и уютном доме. Мы ждали этого очень долго. Очень радостно и отрадно, что о нас не забывают. Хочется сказать спасибо Президенту страны, акиму области, акиму района за такой подарок. Мы с детьми очень рады такому подарку», - поделилась радостью Акбилек Ибраимова.
«Многодетные семьи получили жилье в порядке очереди. Жилье арендное, без права приватизации. В месяц они будут платить небольшую сумму, определенную законом. На данный момент общее количество многодетных семей, состоящих в очереди, составляет 141 человек по району. В следующем месяце также ожидается выдача нового жилья для многодетных семей», - добавили в районном акимате.
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