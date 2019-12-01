19 многодетных семей стали новоселами ко Дню Первого Президента РК в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Коксуском районе Алматинской области 19 многодетных семей получили​ ключи от заветных квадратных метров по государственной программе по обеспечению жильем многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима района.

В числе счастливых новоселов - семья Басшыбаевых, проживающие в селе Жарлыозек.​ Алмат​ ​​ и​ Актоты​ воспитывают пятерых детей.​ На протяжении многих лет они снимали дом в аренду, свой купить никак не хватало денег, ведь супруг трудится наемным работником, а сама ​​ Актоты​ – домохозяйка

«С приходом в жизнь каждого ребенка в нашем доме воцаряется радость. Их смех придает мне жизненные силы. До сих пор не верится, что нам теперь не придется скитаться по квартирам», - не скрывая слез радости сказала​ Актоты Басшыбаева.

В этот день еще одними счастливыми обладателями нового жилья стали члены семьи​ Ибраимовых​ из села​ Бозтоган, воспитывающие​ четырех​ детей, один из них инвалид детства. Асымжан​ и​ Акбилек​ ​ поженились 15 лет назад, и с тех пор не могли накопить на собственный дом, но их мечта сбылась.​​ Глава семейства Асымжан работает в ТОО «Балпық» наемным работником, а жена Акбилек многодетная мать. Младший ребенок в семье - новорожденный.





«Только вчера​ узнала о том, что мы получаем дом, нашему счастью нет предела. Теперь мы будем жить в большом и уютном доме. Мы ждали этого очень долго. Очень радостно и отрадно, что о нас не забывают. Хочется сказать спасибо Президенту страны, акиму области, акиму района за такой подарок. Мы с детьми очень рады такому подарку», - поделилась радостью Акбилек Ибраимова.

«Многодетные семьи получили ​ жилье в порядке очереди. Жилье арендное, без права приватизации. В месяц они будут платить небольшую сумму, определенную законом. На данный момент общее количество многодетных семей, состоящих в очереди, составляет​ 141 человек по району. В следующем месяце также ожидается выдача нового жилья для многодетных семей», - добавили в районном акимате.



