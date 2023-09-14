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    19:01, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    19 млн задолжал неплательщик алиментов в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой района Нура города Астаны в ходе проведения анализа о взыскании суммы задолженности по алиментам установлен неплательщик алиментов, имеющий задолженность с 2015 года более 19 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

    Прокуратурой района возбуждено административное производство по части 1 статьи 669 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

    Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны должник привлечен к административной ответственности в виде 5 суток ареста.

    Прокуратура столицы напоминает, что за уклонение от уплаты алиментов предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 5 суток, а также уголовная ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы.


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