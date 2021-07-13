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    20:25, 12 Июль 2021 | GMT +6

    19 млн тенге выманила мошенница у жительницы Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНОРМ - Мошенница выманила у павлодарки 19 млн тенге на операцию брату. Злоумышленницу задержали благодаря умелым действиям следователя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, на имя начальника центрального отдела управления полиции Павлодара Руслана Ауесхана поступила благодарность от местной жительницы Елены Ходячих. В своем письме она выразила признательность следователю Марине Пугач.

    Автор сообщила, что мошенница под предлогом срочной операции для брата выманила у нее 19 млн 875 тысяч тенге, которые обещала вернуть. Однако позже павлодарка узнала, что никакого брата у знакомой нет, и, соответственно, никакое лечение не требовалось. За счет полученных обманным путем денег женщина решила свои проблемы.
    «Следователь собрала все доказательства вины злоумышленницы, закрепила виновность показаниями свидетелей и вещественными доказательствами. В результате проделанной ею работы виновная понесет ответственность. После того как Марина Николаевна раскрыла преступление, я поняла, какая сложная и ответственная работа у следователя», – написала павлодарка.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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