19 млн тенге штрафов заплатили нарушители стройнормативов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов региона обсуждалось в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в областном акимате проходят отчеты отраслевых управлений по итогам девяти месяцев. На сей раз заслушивали отчеты областных управлений государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), а также архитектуры и градостроительства.

Выступивший с отчетным докладом исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области Даулет Досанов отметил, что в целом по Жамбылской области насчитывается 377 населенных пунктов. Из этого числа 28 населенных пунктов имеют численность жителей свыше пяти тысяч.

По словам руководителя облуправления архитектуры и градостроительства, в результате комплексной проверки и разъяснительной работы по области значительно уменьшилось количество объектов, нарушающих «красную линию». «В прошлом 2018 году выявлено 32 объекта предпринимательства, которые нарушили «красную линию». А за девять месяцев этого года этот показатель составил всего три объекта. По их устранению приняты меры», - сказал Даулет Досанов.

Участники совещания обсудили также вопросы архитектурного облика районных центров Жамбылской области.

Глава региона Аскар Мырзахметов поручил активизировать работу по выполнению ранее утвержденного плана совместных мероприятий между управлением архитектуры и градостроительства и акиматами районов по улучшению архитектурного облика райцентров. Кроме того, было дано поручение принять меры по упорядочению «дикой» рекламы в населенных пунктах и приведению в порядок фасадов жилых домов на главных улицах.

В отчете по итогам девяти месяцев управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата области прозвучала информация о том, что за 9 месяцев этого года за допущенные нарушения законодательства и строительных нормативов к ответственности привлечен 171 субъект. Сумма наложенных штрафов составила более 19 млн тенге.

Создание «зеленой зоны» вокруг города Тараза, улучшение облика улиц не только областного центра, но и районных центров, - эти вопросы находятся на постоянном контроле у главы региона Аскара Мырзахметова, заверили в пресс-службе акима Жамбылской области.