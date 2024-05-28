19 млн тенге разыграли на скачках среди лошадей костанайской породы

Завершились первые в этом году масштабные республиканские скачки среди лошадей костанайской породы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ассоциацию национальных видов спорта РК.

Общий призовой фонд скачек, прошедших в селе Заречное Костанайской области, составил 19 млн тенге. Состязания прошли по 5 дистанциям.

Так, в ушкыр байге на дистанции 1 000 м на приз акимата Костанайской области 1 место заняла лошадь Тактика. Наездник – Мария Кариева, тренер – Берик Амиров, хозяин лошади – костанайский конный завод «Қазақ тұлпары».

На дистанции 1 800 м на приз Sport Qory победителем стал конь Самгау. Наездник – Сабыржан Байкурман, тренер – Алмас Култасов, хозяин лошади – Кабдылкалым Култасов (Акмолинская область).

На дистанции 2 000 м на приз Ассоциации национальных видов спорта РК выиграла лошадь Барбара. Наездник – Сабыржан Байкурман, тренер – Алмас Култасов, хозяин лошади – Нуриден Садбеков.

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

В кунан байге на дистанции 5 000 м на приз Министерства туризма и спорта РК первым пришел скакун Сарма. Наездник – Темирлан Застежко, тренер – Виталий Пугачев, хозяин лошади – Данияр Елемесов (Костанайская область).

В аламан байге на 18 000 м на приз «Самрұқ Қазына» победил конь Тайфун, наездник – Жанболат Минасип, тренер Бекболат Серикбеков, хозяин лошади – Жандос Рзыкбаев (Карагандинская область).

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

Скачки среди лошадей костанайской породы проводятся третий год подряд с 2022 года. В 2022 году в них принимали около 40 скакунов, в этом году запланировано участие около 50. До конца года будут проведены еще 4 скачки среди лошадей костанайской породы.

- В прошлом году при содействии Ассоциации национальных видов спорта РК депутаты Сената инициировали закон по сохранению и воспроизводству костанайской породы лошадей, который на сегодня одобрен в Мажилисе Парламента РК. Костанайская порода лошадей является единственной казахской породой специализированного спортивного направления и широко используемой для развития национальных видов конного спорта, - отметил вице-президент Ассоциации национальных видов спорта РК Тастанбек Есентаев.

Организатором скачек является Ассоциация национальных видов спорта РК при поддержке Министерства туризма и спорта РК, акимата Костанайской области, Qazaq Jockey Club и республиканской федерации байге. Генеральным партнером является АО «Самрук-Қазына», партнер – Фонд поддержки спорта Sport Qory.