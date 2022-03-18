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    14:13, 18 Март 2022 | GMT +6

    19 миллионов тенге вернула государству фирма-разработчик программных продуктов в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Городской отдел ЖКХ в Таразе заставил вернуть в бюджет деньги фирму-разработчика фейковых программных продуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области, рассмотрено гражданское дело по иску коммунального государственного учреждения «Отдел жилищных отношений акимата города Тараза» к ТОО «Benediximus» о признании товарищества недобросовестным участником государственных закупок, а также о признании договора недействительным и возврате суммы.

    «27 ноября 2020 года между коммунальным государственным учреждением «Отдел жилищных отношений акимата города Тараза» и товариществом с ограниченной ответственностью «Benediximus» был заключен договор о государственных закупках на оказание услуги по пользованию программными продуктами (ЭОСИ) на общую сумму 19 миллионов тенге, срок оказания услуг - до 31 декабря 2020 года. Нарушений при заключении договора не выявлено. Фактически договор исполнен, акты о выполненных работах подписаны, работы приняты. Однако в последующем было установлено, что предоставленная информационная система не доработана и на данном этапе является не пригодной к эксплуатации, то есть договорные обязательства надлежащим образом не исполнены», - пояснили в пресс-службе суда.

    Истец обратился в суд с иском о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, а также о признании договора недействительным и возврате суммы в размере 19 миллионов тенге, ссылаясь на ненадлежащее исполнение поставщиком услуг по пользованию программными продуктами.

    От представителя истца поступило заявление об оставлении искового заявления в части признания недобросовестным участником государственных закупок без рассмотрения, а в остальной части исковые требования просил удовлетворить.

    Исковое заявление в части признания недействительным договора и возврате денежных средств представитель ответчика признал полностью. Прокурор дал заключение об удовлетворении искового заявления частично, а именно в части признания недействительным договора отказать, о возврате денежных средств - удовлетворить.

    В суде пояснили, что ненадлежащее исполнение договорных обязательств не является основанием для признании договора недействительным. Кроме того, истек срок действия договора, в связи с чем исковые требования в части признания договора недействительным были оставлены без удовлетворения.

    Что касается предоставления недоработанной информационной системы, которая оказалась не пригодной к эксплуатации, а также в связи с признанием ответчиком иска, суд удовлетворил исковые требования о взыскании суммы по договору в размере 19 миллионов тенге.

    Решением суда исковое заявление удовлетворено частично. В иске КГУ «Отдел жилищных отношений акимата города Тараза» к ТОО «Benediximus» о признании договора недействительным отказано. С товарищества в доход государства взыскана сумма в размере 19 миллионов тенге, а также судебные расходы по уплате госпошлины в размере 570 тысяч тенге. Определением суда исковое заявление КГУ «Отдел жилищных отношений акимата города Тараза» к ТОО «Benediximus» о признании недобросовестным участником государственных закупок оставлено без рассмотрения согласно заявлению истца.

    Решение суда обжаловано не было и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области.

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