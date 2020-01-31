19 миллионов тенге долгов взыскали с автовладельцев жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О результатах трех дней акции «Борышкер» рассказали в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на сегодняшний день существенной проблемой является наличие непогашенных административных штрафов у владельцев автотранспортных средств. И мероприятие «Борышкер» направлено, в первую очередь, на информирование населения о необходимости своевременного погашения административных штрафов.

«Во исполнение приказа начальника департамента полиции с 28 по 31 января 2020 года на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», - рассказали в пресс-службе ведомства. - За три дня профилактического мероприятия на специализированные стоянки инспекторами батальона патрульной полиции по постановлениям судебных исполнителей водворено 184 автотранспортных средства должников через мобильные комплексы АПК «Автоураган» и «Аркан».

Помимо этого, сотрудниками управления полиции города Тараза и районных отделов полиции осуществлен подворный обход по 1 284 адресам должников.

По результатам трех дней «Борышкер» взысканная сумма по 1 266 административным материалам 2020 года составила свыше 10 миллионов тенге. Общая взысканная сумма с учетом материалов прошлых лет составила свыше 19 миллионов тенге.

«Управление административной полиции информирует, что проверить и оплатить штрафы можно в режиме онлайн, в расчетно-кассовых отделениях банков второго уровня, а также через интернет-сайты в мобильных приложениях», - сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.