19 меморандумов по сдерживанию цен заключено с товаропроизводителями Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Объем инвестиций в основной капитал города Кокшетау в текущем году составил 15,1 млрд тенге, что демонстрирует рост к уровню прошлого года на 21,8%. Между тем, промышленными предприятиями города Кокшетау произведено продукции на сумму 68,4 млрд тенге, что составляет 170,6% к аналогичному уровню прошлого года. Об этом на брифинге сообщил аким города Кокшетау Бауржан Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Промышленными предприятиями города Кокшетау произведено продукции на сумму 68,4 млрд тенге, что составляет 170,6% к аналогичному уровню прошлого года. Стабильный рост объемов производства обеспечен несколькими предприятиями», - отметил градоначальник.

К примеру, ТОО «КАИК» выпущено 50 зерноуборочных комбайнов, 669 тракторов для сельского и лесного хозяйства на сумму 15,4 млрд тенге. АО «КАМАЗ-Инжиниринг» выпущена 381 единица техники на сумму 9,6 млрд тенге, ЧК «Kaz Rost Enjineering Ltd» (бывшее ТОО «Комбайновый завод Вектор») - 129 зерноуборочных комбайнов, 368 рядковых жаток на сумму 7,1 млрд тенге, ТОО «Асыл-Арман» произведено 20,4 млн штук упаковочной тары на сумму 3 млрд тенге.

По словам спикера, объем инвестиций в основной капитал составил 15,1 млрд тенге, т.е. рост к уровню прошлого года - 21,8%, в том числе инвестиции в жилищное строительство составили 6,9 млрд тенге или 164,7% к уровню прошлого года.

В реальном секторе экономики было создано 858 новых рабочих мест. При содействии служб занятости всего трудоустроены 797 человек, 161 человек направлен на общественные работы.

«Вопрос ценообразования является важным на сегодняшний день. Несмотря на повсеместный рост цен на товары и услуги, мы ведем работу по его сдерживанию. Для этого были открыты три социальных павильона «Кокше Маркет» в микрорайонах Васильковский и Центральный, а также на пересечение улиц Алтынсарина и Абая, в которых реализуются социально значимые товары по ценам ниже рыночных. Были заключены 19 меморандумов с товаропроизводителями города по сдерживанию цен», - добавил Б. Гайса.