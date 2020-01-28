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19 медалей на международном первенстве завоевали карагандинские парапловцы

28 Января 2020 15:26
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19 медалей на международном первенстве завоевали карагандинские парапловцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские парапловцы на открытом чемпионате в Минске показали отличные результаты, завоевав 19 медалей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На открытом чемпионате Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата от Казахстана выступали 15 спортсменов из Национальной паралимпийской сборной. Первенство проходило 25-26 января в Минске под эгидой Международного паралимпийского комитета.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Азербайджана, Казахстана, Турции, Украины, Литвы, Молдовы и Беларуси.

«Казахстанские парапловцы выиграли 43 медали. Из них 19 наград - девять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых - завоевали представители Карагандинской области. Победителями и призерами чемпионата стали Андрей Афанасьев, Алия Рахимбекова, Анатолий Федоровский, Наталья Звягинцева, Сергей Кинах, Оксана Митякова и Роман Потапов» - сообщает пресс-служба Управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

Все результаты спортсменов будут внесены в мировой рейтинг Международного паралимпийского комитета за 2020 год.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Спорт,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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