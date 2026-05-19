19 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1963) родился АЙДАРБАЕВ Алик Серикович — генеральный директор ТОО «Kalamkas-Khazar Operating».

Родился в Алматинской области. Окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института, разработка нефтяных месторождений.

Трудовая деятельность: оператор, мастер, технолог, начальник цеха НГДУ «Жетыбайнефть» (1985-1991); начальник ЦППД НГДУ «Жетыбайнефть» ПО «Мангышлакнефть» (1991-1994); заместитель генерального директора, первый вице-президент ГАО «Южказнефтегаз» (1994-1995); генеральный директор компании «Кумколь-ЛУКОЙЛ» (совместное предприятие «ЛУКОЙЛа» и «Южнефтегаза») (позднее компания переименована в ЗАО «Тургай Петролеум») (1995-2009); генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2011); управляющий директор по добыче АО «НК „КазМунайГаз“ (2011); генеральный директор АО „РД „КазМунайГаз“ (2011-2013); аким Мангистауской области (2013-2017); первый вице-министр по инвестициям и развитию РК (2017-2018); заместитель председателя правления АО „Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“ (2018); председатель правления АО „Национальная компания „КазМунайГаз“ (2018-2022); заместитель директора по морским проектам ТОО „ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия“ (2025).

На занимаемой должности с июля 2025 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

62 года назад (1964) родился АТАМКУЛОВ Бейбут Бакирович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, инженер-металлург (1986); Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист (2000).

Трудовая деятельность: работа в Министерстве металлургии СССР, Министерстве внешнеэкономических связей РК, Министерстве промышленности и торговли РК и в бизнесе (1985-2006); советник посольства РК в Российской Федерации, советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2006-2007); советник-посланник посольства РК в Исламской Республике Иран (2007-2008); генеральный консул РК во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2008-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии (2010-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины по совместительству (2010-2012); ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий РК (2012-2014); ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2015); аким Южно-Казахстанской области (2015-2016); министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2016-2018); министр иностранных дел Республики Казахстан (2018-2019); министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности с октября 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

62 года назад (1964) родился БОЛМАНОВ Кыдырали Нуртаевич — певец, продюсер.

Уроженец Жезказганской (ныне — Карагандинской) области. Окончил Алма-Атинский театрально-художественный институт.

Трудовая деятельность: выпустил первый сольный альбом «Айналайын» (1995); создатель, участник и генеральный продюсер группы «АБК» (1996); художественный руководитель ансамбля «Гүлдер» (2001); директор департамента культуры г. Алматы (2005-2007); директор департамента культуры г. Астаны (2008); советник министра культуры Республики Казахстан (2008-2009); занимался собственными проектами (2009-2019); советник министра культуры и спорта Республики Казахстан (09.2019).

Один из первых отечественных продюсеров. Его проекты — группа «АБК», Рахат Турлыханов, Каракат Абдильдина, Бангор, Нуржан Калжан и группа «Улытау».

Член комиссии Государственной молодежной премии «Дарын», председатель Комиссии по присуждению премии Союза молодежи Казахстана. Завоевал I место и золотую медаль в номинации «Оригинальный вокал» на Международном чемпионате исполнительских искусств в Голливуде (США, 2001).

61 год назад (1965) родился БАЯХОВ Алиби Науханович — ректор Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем.

Родился в пос. Калмыково Акжайыкского района. Окончил Западно-Казахстанский сельско-хозяйственный институт, Западно-Казахстанский филиал Казахской государственной юридической академии. Член-корреспондент РАЕН, доктор сельскохозяйственных наук.

Трудовая деятельность: преподаватель, заведующий кафедрой, декан факультета, начальник отдела науки и международных связей, директор научно-исследовательской лаборатории «Биотехнология» ЗКАТУ им. Жангир хана, Каспийского университета им. Ш. Есенова, проректор, ректор Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем.

Автор более 100 научных работ, 4 монографий, 2 учебных пособий, 2 электронных учебных пособий и 3 патентов.

Решением Жюри XXI Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018» награжден Золотой и Серебряной медалями за разработку проектов «Гелиотепловые энергоаккумулирующие системы с использованием эффекта фазового перехода жидкого теплоносителя», «Реализация процесса тиражирования „двигателя прогресса в формате социального проекта „Инновационная техническая школа памяти К. Э. Циолковского“ (2018).

Награжден нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», «им. И. Алтынсарина».

43 года назад (1983) родился КУКУМБАЕВ Магзум Асхатович — руководитель Департамента экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился 19 мая 1983 года. Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности «Агроэкология» (2006).

Трудовая деятельность: специалист в ГУ «Акмолинское областное управление охраны окружающей среды» (2006-2007); ведущий специалист в Акмолинском филиале РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (2007-2008); главный специалист сектора контроля по обращению с отходами Акмолинского филиала «Есильский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» (2008-2012); руководитель отдела экологического регулирования РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» (2012-2013); главный специалист отдела государственного экологического контроля РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» (2017-2018); руководитель отдела государственного экологического контроля РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (2018-2019); инженер-эколог ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» (2019-2020); руководитель отдела государственного экологического контроля РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (2020-2021); заместитель руководителя РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (2021-2024).

На занимаемой должности с августа 2024 года.

43 года назад (1983) родился АЙМАНАКУМОВ Азамат Максотович — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родился в селе Коктогай Индерского района Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет (2005), Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2013), Национальную управленческую школу Франции (ENA).

Трудовая деятельность: заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 31 города Атырау (09.2005-07.2007); главный специалист социально-политического отдела аппарата акима Атырауской области (07.2007-03.2008); главный специалист организационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области (2008-01.2010); главный инспектор в аппарате акима Атырауской области (2010-01.2011); руководитель отделов контроля, организационно-инспекторского, контроля и анализа исполнения документов аппарата акима Атырауской области (2011-02.2014); заместитель акима Махамбетского района Атырауской области (2015-01.2017); уполномоченный по этике, главный инспектор в аппарате акима Атырауской области (2017-01.2019); председатель территориальной избирательной комиссии Атырауской области (2019-11.2024).

На занимаемой должности с ноября 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет».