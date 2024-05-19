19 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

61 год назад (1963) родился АЙДАРБАЕВ Алик Серикович — государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института, разработка нефтяных месторождений.

Трудовая деятельность: оператор, мастер, технолог, начальник цеха НГДУ «Жетыбайнефть» (1985-1991); начальник ЦППД НГДУ «Жетыбайнефть» ПО «Мангышлакнефть» (1991-1994); заместитель генерального директора, первый вице-президент ГАО «Южказнефтегаз» (1994-1995); генеральный директор компании «Кумколь-ЛУКОЙЛ» (совместное предприятие «ЛУКОЙЛа» и «Южнефтегаза») (позднее компания переименована в ЗАО «Тургай Петролеум») (1995-2009); генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2011); управляющий директор по добыче АО «НК „КазМунайГаз“ (04.2011-12.2011.); генеральный директор АО „РД „КазМунайГаз“ (2011-2013); аким Мангистауской области (2013-2017); первый вице-министр по инвестициям и развитию РК (2017-2018); заместитель председателя правления АО „Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“ (01.2018-11.2018); председатель правления АО „Национальная компания „КазМунайГаз“ (2018-2022).

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005). Отмечен Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

60 лет назад (1964) родился АТАМКУЛОВ Бейбут Бакирович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, инженер-металлург (1986); Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист (2000).

Трудовая деятельность: работа в Министерстве металлургии СССР, Министерстве внешнеэкономических связей РК, Министерстве промышленности и торговли РК и в бизнесе (1985-2006); советник посольства РК в Российской Федерации, советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2006-2007); советник-посланник посольства РК в Исламской Республике Иран (2007-2008); генеральный консул РК во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2008-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии (2010-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины по совместительству (2010-2012); ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий РК (2012-2014); ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2015); аким Южно-Казахстанской области (2015-2016); министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2016-2018); министр иностранных дел Республики Казахстан (2018-2019); министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2022).

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

60 лет назад (1964) родился БОЛМАНОВ Кыдырали Нуртаевич — певец, продюсер, советник министра культуры и спорта Республики Казахстан.

Уроженец Жезказганской (ныне — Карагандинской) области. Окончил Алма-Атинский театрально-художественный институт.

Трудовая деятельность: в 1995 году выпустил свой первый сольный альбом «Айналайын»; с 1996 года — создатель, участник и генеральный продюсер группы «АБК»; с 2001 года — художественный руководитель ансамбля «Гүлдер»; с 2005 года по 2007 год — директор департамента культуры г. Алматы; с апреля 2008 года — директор департамента культуры города Астаны.

Один из первых отечественных продюсеров. Его проекты — группа «АБК», Рахат Турлыханов, Каракат Абдильдина, Бангор, Нуржан Калжан и группа «Улытау».

Член комиссии Государственной молодежной премии «Дарын» и председатель Комиссии по присуждению премии Союза молодежи Казахстана. Завоевал I место и золотую медаль в номинации «Оригинальный вокал» на Международном чемпионате исполнительских искусств в Голливуде (США, 2001).

59 лет назад (1965) родился БАЯХОВ Алиби Науханович — ректор Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем.

Родился в пос. Калмыково Акжайыкского района.

Трудовая деятельность: преподаватель, заведующий кафедрой, декан факультета, начальник отдела науки и международных связей, директор научно-исследовательской лаборатории «Биотехнология» ЗКАТУ им. Жангир хана, Каспийского университета им. Ш. Есенова, проректор, ректор Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем.

Автор более 100 научных работ, 4 монографий, 2 учебных пособий, 2 электронных учебных пособий и 3 патентов.

Решением Жюри XXI Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018» награжден Золотой и Серебряной медалями за разработку проектов «Гелиотепловые энергоаккумулирующие системы с использованием эффекта фазового перехода жидкого теплоносителя», «Реализация процесса тиражирования „двигателя прогресса в формате социального проекта „Инновационная техническая школа памяти К. Э. Циолковского“ (2018).

Награжден нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», «им. И. Алтынсарина».

41 год назад (1983) родился ОРАЗХАНОВ Нурдаулет Амантаевич — депутат маслихата города Астаны седьмого созыва.

Родился в г. Семипалатинске. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Политология» (2007).

Трудовая деятельность: менеджер по продажам в ТОО «Агропромзапчастьсервис» (2007-2011); менеджер по продажам в ТОО «Ростра двери Астана» (2008-2011); второй секретарь Астанинского городского филиала Коммунистической Народной партии Казахстана (2011-2018); первый секретарь Народной партии Казахстана (2018).

Член общественного совета города Астана, председатель попечительского совета КГУ «Специальная школа № 2» акимата города Астана.

14 января 2021 года избран депутатом маслихата города Астаны седьмого созыва. Член постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам социально-культурного развития.