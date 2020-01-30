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19 любителей пьяной езды в столице арестовали и лишили прав на семь лет

30 Января 2020 19:51
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19 любителей пьяной езды в столице арестовали и лишили прав на семь лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С введением поправок в Административный Кодекс, вступивших в действие с 11 января, усилилась ответственность лиц за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, лишенных права управления и не имеющих такого права, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

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Теперь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение прав на 7 лет и 15 суток административного ареста. Раньше за такие нарушения лишали прав на три года.

Со дня вступления в законную силу нового закона сотрудниками дорожно-патрульной службы 19 водителей «под градусом» привлечены к административной ответственности, из них 8 водителей совершили ДТП.

Постановлением административного суда 12 водителей за вождение в пьяном виде (ч.1 ст.608 КоАП) лишены права управления транспортным средством сроком на 7 лет и подвергнуты административному аресту на 15 суток. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью или повреждение транспортных средств, задержано 7 водителей, которые также лишены прав на 7 лет и подвергнуты административному аресту на 20 суток.

Всех любителей пьяной езды поместили в специальный приемник для административно-арестованных лиц.

Согласно статистике, за прошлый год на территории города за управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 965 водителей. Лишены судом права управления транспортным средством 2218 водителей. В отношении 67 водителей применен административный арест.

Как отметил начальник Управления административной полиции полковник полиции Елжан Чупеков, ужесточение наказания за управление транспортными средствами в состоянии опьянения является обоснованным и направлено на обеспечение безопасности граждан на дорогах.


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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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