19-летнюю роженицу в сопровождении полиции доставили в роддом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области благодаря полицейскому сопровождению удалось вовремя доставить 19-летнюю роженицу в перинатальный центр Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, водитель Тайыншинской центральной районной больницы Алексей Хомицкий на служебной «KIA» вез в Петропавловск роженицу. 19-летней девушке требовалась помощь областных специалистов. В дороге в нее начались схватки.

Возле аула Бесколь Кызылжарского района дежурила патрульная машина. Капитан Шалкар Капезов и старший лейтенант Николай Фоменко сообщили о ситуации в дежурную часть батальона и обеспечили машине медслужбы беспрепятственный проезд. Через 15 минут девушку передали врачам.

«Ориентация на помощь всем, кто оказался в трудной ситуации на дороге — ежедневная установка, которую получают сотрудники, заступая на дежурство. Личный состав батальона желает молодой маме и её малышу крепкого здоровья и благополучия», - сказал командир батальона патрульной полиции Ерлан Мадиев.