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19-летняя няня крала золотые украшения и сдавала их в ломбард в Актобе

19 Ноября 2021 21:25
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19-летняя няня крала золотые украшения и сдавала их в ломбард в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 19-летняя актюбинка подозревается в краже золотых украшений из квартиры, где она работала няней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

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О пропаже золотых украшений, хранившихся дома, в полицию сообщила 29-летняя актюбинка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана подозреваемая - 19-летняя девушка, работавшая няней в этом доме.

«Ею оказалась 19-летняя девушка, работавшая няней. Няня, совершившая кражу у работодателей, дала признательные показания, а также рассказала, что совершала кражи в момент, когда хозяев не было дома, а золотые изделия сдавала в ломбард», - сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Все золотые изделия были возвращены владелице, сумма ущерба устанавливается. По факту возбуждено уголовное дело по статье 188 ч.3 УК РК «Кража»

Полицейские призывают казахстанцев быть бдительными, а при найме на работу интересоваться прошлым работников, рекомендациями с прежних мест работы, а также требовать копии документов.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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