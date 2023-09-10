19-летняя американка Коко Гауфф выиграла US Open

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В финале Открытого чемпионата США по теннису американка Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко из Беларуси. Для Гауфф это первый титул на турнирах Большого Шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В финале US Open Коко Гауфф обыграла Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Соболенко, несмотря на поражение в финале, по итогам Открытого чемпионата США станет первой ракеткой мира.

Для Гауфф же это первая победа в турнирах Большого шлема. В прошлом году она уступила польской теннисистке Иге Швентек в финале Roland Garros.

Гауфф стала самой молодой американкой, победившей на US Open после 17-летней Серены Уильямс в 1999 году.

«Я чувствую себя немного в шоке в этот момент», — сказала Гауф после одержанной победы на чемпионате.

«Вы знаете, что поражение на Открытом чемпионате Франции (в прошлом году) разбило мне сердце, но я поняла, что Бог проводит тебя через трудности и испытания, и это делает этот момент еще более сладким, чем я могу себе представить», — заявила теннисистка.

Гауфф с восьми лет постоянно побеждала на небольших соревнованиях. В 12 лет Гауфф выиграла престижный Junior Orange Bowl. В 13 лет Коко стала самой молодой в истории финалисткой юниорского US Open, полгода спустя выиграла на юниорском же Roland Garros. Кроме того, Гауфф — самая юная девушка, возглавлявшая юниорский женский рейтинг Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

У американки быстро накопились и другие, вполне взрослые достижения. На юниорском Уимблдоне 2018 года ей удалось подать со скоростью 193 километра в час — это третий результат в истории тенниса после сестер Уильямс.