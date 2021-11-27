19-летний житель Талдыкоргана передвигался по городу с пистолетом

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В областном центре сотрудники полиции изъяли у 19-летнего водителя автомашины «ВМW» пистолет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

18 ноября оперуполномоченные Управления криминальной полиции ДП Алматинской области, получили оперативную информацию о том, что водитель автомашины «ВМW» передвигается по областному центру с огнестрельным оружием.

Около 16 часов 40 минут, в ходе спецоперации у 19-летнего жителя г. Талдыкоргана, управлявшего автомашиной «ВМW», в процессе досмотра транспортного средства, на переднем пассажирском сиденье обнаружено и изъято огнестрельное оружие в виде пистолета. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч. 2 Уголовного кодекса РК.

Со слов подозреваемого, пистолет он нашёл внутри целлофанового пакета у мусорного бака в восточном микрорайоне. По делу назначена баллистическая экспертиза, которая должна определить пригодность оружия к стрельбе. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.



