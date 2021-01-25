19-летний житель столицы украл у друга банковскую карту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления полиции р. «Сарыарка» ДП г. Нур-Султана задержан подозреваемый в краже банковской карты и сотового телефона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

В ходе следствия полицейские установили, что 19-летний житель столицы, ранее судимый за кражу, распивая со своим другом спиртные напитки, воспользовался его нетрезвым состоянием и, узнав код доступа, выкрал у него сотовый телефон и банковскую карту.

Украденный телефон он сдал в ломбард, а с карты друга снял сбережения 100 тыс. тенге.

На момент задержания все деньги, в том числе вырученные при сдаче в ломбард украденного телефона, на общую сумму в 145 тыс. тенге молодой человек успел потратить.

Подозреваемый в краже дал признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.