РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:44, 25 Январь 2021 | GMT +6

    19-летний житель столицы украл у друга банковскую карту

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления полиции р. «Сарыарка» ДП г. Нур-Султана задержан подозреваемый в краже банковской карты и сотового телефона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    В ходе следствия полицейские установили, что 19-летний житель столицы, ранее судимый за кражу, распивая со своим другом спиртные напитки, воспользовался его нетрезвым состоянием и, узнав код доступа, выкрал у него сотовый телефон и банковскую карту.

    Украденный телефон он сдал в ломбард, а с карты друга снял сбережения 100 тыс. тенге.

    На момент задержания все деньги, в том числе вырученные при сдаче в ломбард украденного телефона, на общую сумму в 145 тыс. тенге молодой человек успел потратить.

    Подозреваемый в краже дал признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!