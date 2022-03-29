19-летний «закладчик» синтетических наркотиков задержан в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полицейскими управления по противодействию наркопреступности ДП Костанйской области проведена операция по задержанию подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

19-летний костанаец задержан полицейскими при «закладке» синтетических наркотиков в тайнике в одном из домов по улице Узкоколейная в Костанае.

«Также в других тайниках полицейские обнаружили 10 свертков синтетических наркотиков. В ходе дальнейших следственных действий в квартире у подозреваемого изъяты электронные весы и пакеты для расфасовки наркотиков.

Кроме того, в доме у подозреваемого хранилось 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, обнаруженных сотрудниками полиции при обыске.

Согласно экспертизе, вес изъятых синтетических наркотиков составил более 120 граммов, что является особо крупным размером»,- прокомментировали в департаменте полиции.

Проводится расследование по статье 296 ч.4 УК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере».

