19-летний «закладчик» синтетических наркотиков задержан в Костанае
19-летний костанаец задержан полицейскими при «закладке» синтетических наркотиков в тайнике в одном из домов по улице Узкоколейная в Костанае.
«Также в других тайниках полицейские обнаружили 10 свертков синтетических наркотиков. В ходе дальнейших следственных действий в квартире у подозреваемого изъяты электронные весы и пакеты для расфасовки наркотиков.
Кроме того, в доме у подозреваемого хранилось 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, обнаруженных сотрудниками полиции при обыске.
Согласно экспертизе, вес изъятых синтетических наркотиков составил более 120 граммов, что является особо крупным размером»,- прокомментировали в департаменте полиции.
Проводится расследование по статье 296 ч.4 УК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере».