19-летний водитель совершил массовое ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Перепутав педали газа и тормоза на Jaguar, павлодарец совершил массовое ДТП. 19-летний водитель оштрафован на более чем 58 тысяч тенге, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В ДТП, которое произошло в областном центре 16 августа 2021 года около 15:45, повреждены четыре транспортных средства.

Молодой человек на Jaguar S-Type, двигаясь по улице Лермонтова, напротив дома 119 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Camry.

От удара седан кинуло на Audi B4, которая в свою очередь совершила столкновение с кроссовером «Acura MDX».

Дело в отношении 19-летнего жителя города за совершение дорожно-транспортного происшествия рассмотрел Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара.

«Правонарушитель вину признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что переволновавшись, перепутал педали газа и тормоза, – рассказали в пресс-службе суда. – Молодой человек признан виновным по части 1 статьи 610 КоАП, ему назначено взыскание в виде административного штрафа в доход государства в размере 58 340 тенге».

Постановление суда не вступило в законную силу.