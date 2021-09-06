19-летний водитель совершил массовое ДТП в Павлодаре
В ДТП, которое произошло в областном центре 16 августа 2021 года около 15:45, повреждены четыре транспортных средства.
Молодой человек на Jaguar S-Type, двигаясь по улице Лермонтова, напротив дома 119 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Camry.
От удара седан кинуло на Audi B4, которая в свою очередь совершила столкновение с кроссовером «Acura MDX».
Дело в отношении 19-летнего жителя города за совершение дорожно-транспортного происшествия рассмотрел Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара.
«Правонарушитель вину признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что переволновавшись, перепутал педали газа и тормоза, – рассказали в пресс-службе суда. – Молодой человек признан виновным по части 1 статьи 610 КоАП, ему назначено взыскание в виде административного штрафа в доход государства в размере 58 340 тенге».
Постановление суда не вступило в законную силу.