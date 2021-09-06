РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    19-летний водитель совершил массовое ДТП в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Перепутав педали газа и тормоза на Jaguar, павлодарец совершил массовое ДТП. 19-летний водитель оштрафован на более чем 58 тысяч тенге, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В ДТП, которое произошло в областном центре 16 августа 2021 года около 15:45, повреждены четыре транспортных средства.

    Молодой человек на Jaguar S-Type, двигаясь по улице Лермонтова, напротив дома 119 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Camry.
    От удара седан кинуло на Audi B4, которая в свою очередь совершила столкновение с кроссовером «Acura MDX».
    Дело в отношении 19-летнего жителя города за совершение дорожно-транспортного происшествия рассмотрел Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара.
    «Правонарушитель вину признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что переволновавшись, перепутал педали газа и тормоза, – рассказали в пресс-службе суда. – Молодой человек признан виновным по части 1 статьи 610 КоАП, ему назначено взыскание в виде административного штрафа в доход государства в размере 58 340 тенге».

    Постановление суда не вступило в законную силу.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!