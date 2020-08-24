19-летний вице-чемпион Олимпиады из Казахстана с победы дебютировал в профи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19-летний казахстанский боксер Талгат Шайкен провел свой первый бой в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.

Он выступил на турнире MTK Global в Алматы, где его соперником стал другой казахстанец — непобежденный Берикбай Нурымбетов (5-0, 1 КО). Бой в первом среднем весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Шайкена единогласным решением судей.

Таким образом, Талгат Шайкен начал свой путь в профи с победы, а Берикбай Нурымбетов потерпел первое поражение. Напомним, на любительском уровне Шайкен в 2018 году стал серебряным призером юношеских Олимпийских игр и чемпионом Азии. Нурымбетов же начал свою профессиональную карьеру еще в 2016 году, однако за четыре года провел лишь шесть боев.



