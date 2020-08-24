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19-летний вице-чемпион Олимпиады из Казахстана с победы дебютировал в профи
24 Августа 2020 01:22
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19-летний казахстанский боксер Талгат Шайкен провел свой первый бой в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.
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Он выступил на турнире MTK Global в Алматы, где его соперником стал другой казахстанец — непобежденный Берикбай Нурымбетов (5-0, 1 КО). Бой в первом среднем весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Шайкена единогласным решением судей.
Таким образом, Талгат Шайкен начал свой путь в профи с победы, а Берикбай Нурымбетов потерпел первое поражение. Напомним, на любительском уровне Шайкен в 2018 году стал серебряным призером юношеских Олимпийских игр и чемпионом Азии. Нурымбетов же начал свою профессиональную карьеру еще в 2016 году, однако за четыре года провел лишь шесть боев.
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