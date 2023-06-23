19-летний сын миллиардера был напуган перед погружением на «Титане»

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Азмех Давуд, старшая сестра пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда, заявила, что ее племянник не хотел участвовать в экскурсии на батискафе «Титан» к обломкам «Титаника», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

По словам Азмех, ее 19-летний племянник Сулейман, студент университета, сопровождавший своего отца в экспедиции, выражал нерешительность перед поездкой. Сулейман сообщил родственнику, что «не готов к поездке» и чувствует себя «напуганным».

Но 19-летний парень оказался на борту батискафа компании OceanGate, потому что поездка пришлась на выходные, посвященные Дню отца, и, по словам Азмех, Сулейман очень хотел порадовать отца, который был увлечен историей «Титаника».

В ходе телефонного интервью, которая она дала из Амстердама, Азмех поведала, что была опустошена в четверг, когда компания OceanGate, отвечающая за организацию погружений «Титана», подтвердила, что все пять пассажиров на борту судна мертвы.

Азмех заявила сквозь рыдания, что не верит произошедшему, что все это «нереально».

Последние четыре дня были для нее мучительными. Она внимательно следила за поисковой операцией «Титана», отчаянно нуждаясь в новостях о своем брате и племяннике и опасаясь худшего.

Азмех и Шахзада являются потомками одной из самых известных династий Пакистана. Бизнес-империя семьи Dawood Hercules Corp. инвестирует в сельское хозяйство, сектор здравоохранения и другие отрасли.

Шахзада был вице-председателем Engro Corporation, базирующейся в Карачи, и советником Prince’s Trust International, благотворительной организации, основанной королем Карлом III.

Азмех вспоминает, что Шахзада была «абсолютно одержим» «Титаником» с юных лет. Когда они были детьми в Пакистане, братья и сестры Давуд постоянно смотрели фильм 1958 года «Незабываемая ночь», британскую драму о крушении круизного лайнера. Шахзаде также нравилось посещать музейные выставки с артефактами, извлеченными из-под обломков лайнера.

Азмех не удивилась, когда узнала, что ее брат купил билеты на экскурсию OceanGate. Она заявила, что никогда бы этого не сделала, даже за миллион долларов.

Ранее сообщалось, что батискаф «Титан», совершавший экскурсии к обломкам затонувшего лайнера «Титаник», взорвался во время одной из таких экскурсий. Во время взрыва на борту находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.