19-летний парень утонул на центральном пляже в Павлодаре

Сообщение поступило в 5:37 от очевидцев, которые рассказали, что молодой человек зашел воду и пропал. На место выехали спасатели и приступили к поискам. Всего было задействовано восемь сотрудников ДЧС, три плавсредства и эхолот. В итоге найти 19-летнего парня удалось лишь через двое суток.

— 13 августа в ходе поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли из воды тело мужчины 2007 года рождения в районе села Жанаул. За время поисков водолазы совершили 80 погружений, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Напомним, ранее в канале имени Сатпаева в Павлодарской области утонул 39-летний мужчина.