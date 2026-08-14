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    19-летний парень утонул на центральном пляже в Павлодаре

    Парень утонул в районе центрального пляжа в Павлодаре 11 августа. Сообщение поступило спасателям рано утром, передает корреспондент агентства Kazinform.

    19-летний парень утонул на центральном пляже в Павлодаре
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сообщение поступило в 5:37 от очевидцев, которые рассказали, что молодой человек зашел воду и пропал. На место выехали спасатели и приступили к поискам. Всего было задействовано восемь сотрудников ДЧС, три плавсредства и эхолот. В итоге найти 19-летнего парня удалось лишь через двое суток. 

    — 13 августа в ходе поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли из воды тело мужчины 2007 года рождения в районе села Жанаул. За время поисков водолазы совершили 80 погружений, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    Напомним, ранее в канале имени Сатпаева в Павлодарской области утонул 39-летний мужчина.

    Утонувшие ДЧС Регионы Казахстана Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор