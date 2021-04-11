19-летний парень совершил самоубийство в торговом доме в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 19-летний парень совершил самоубийство в одном из торговых домов областного центра. Акмолинскими полицейскими начато досудебное производство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в торговом доме до приезда кареты скорой помощи скоропостижно скончался неизвестный.

«По факту был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, и в ходе выяснения обстоятельств была установлена личность мужчины. Им оказался 19-летний житель города Кокшетау», - отметили в ведомстве.

По словам полицейских, парень совершил суицид, спрыгнув с перил третьего этажа на первый.

Как добавили в ведомстве, по факту стражами порядка проводится проверка.



