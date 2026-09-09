19-летний парень погиб после падения с девятого этажа на стройке в Кокшетау

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 8 сентября текущего года на территории города Кокшетау во время проведения строительных работ на строящемся объекте с 9-го этажа упал гражданин, 2007 г. р.

— От полученных травм он скончался на месте происшествия. По данному факту полицией зарегистрировано уголовное дело. Ведется следствие, — добавили в ведомстве.

Между тем, в департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана по Акмолинской области пока сообщений о произошедшем не поступало. Расследование произошедшего инспекторы начнут только после поступления сообщения и издания приказа.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области завершено специальное расследование группового несчастного случая, произошедшего в ТОО «Aqtogai Milk», в результате которого погибли шесть работников. Вина работодателя установлена на 100%.