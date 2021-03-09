19-летний казахстанский нокаутер с пятью победами сразится против дебютанта профи-ринга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 марта в Алматы запланирован вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг выйдут молодые казахстанские проспекты и дебютанты профи-ринга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Одним из поединков шоу станет противостояние 19-летнего Дастана Садуулы (5-1, 5 КО) с соотечественником Айбеком Жолдасбековым, который только начинает свою профессиональную карьеру. Бой легкого веса рассчитан на восемь раундов.

Отметим, что для Садуулы, который все свои победы одержал нокаутами, это будет уже четвертый по счету соперник-дебютант. В своем предыдущем выступлении Дастан в первом раунде «удосрочил» Ернара Киятова (0-1). Бой также проходил в Алматы.