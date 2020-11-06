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19-летний казахстанский футболист вошел в число самых дорогих игроков испанского клуба
6 Ноября 2020 04:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19-летний казахстанский полузащитник Дмитрий Бачек вошел в число самых дорогих футболистов испанского клуба «Побленсе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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По информации немецкого сайта Transfermarkt.de трансферная стоимость воспитанника карагандинского футбола составляет 100 тысяч евро, и он входит в список из четырех самых ценных игроков команды. Суммарная же стоимость состава команды третьего дивизиона чемпионата Испании равна 1,45 млн евро.
Напомним, что Бачек перешел в «Побленсе» в октябре, контракт прошлогоднего лидера молодежной сборной Казахстана с испанским клубом подписан по схеме 1+1.
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