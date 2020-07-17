19-летний казахстанец Imanbek записал мировой хит и стал героем статьи New York Times

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В американском издании The New York Times вышла статья о 19-летнем Иманбеке Зейкенове из Казахстана, чей ремикс на песню Roses певца Saint Jhn «взорвал» мировые музыкальные чарты, передает МИА «Казинформ».

В статье The New York Times говорится об Иманбеке Зейкенове, который живет с родителями в небольшом городке Аксу в Казахстане. Отец Иманбека – пожарный, а мать работает в туристическом агентстве. Иманбек говорит, что вырос в музыкальной семье. Он учился у местных диджеев и продюсеров, а свой первый трек электронной музыки сделал, просмотрев видеоуроки на YouTube.

До декабря прошлого года Иманбек работал на местной железнодорожной станции. Но все изменилось летом 2019 года, когда он нашел песню под названием «Roses» гайано-американского рэпера и певца Saint Jhn.

Стоит отметить, что на тот момент песня была в свободном доступе уже в течение трех лет. Иманбек, который к тому времени уже сделал несколько любительских ремиксов, решил сгладить некоторые недостатки трека. Иманбек выложил свой ремикс в одну из российских социальных сетей. Через несколько месяцев он стал поп-звездой.

«Я сделал нелегальный ремикс», - сказал Иманбек через переводчика по телефону через программу Zoom. «Я не знал, как продвигать свой ремикс. Так что я просто выложил его в сеть и забыл о нем. А через несколько месяцев он взорвал весь мир».

Через четыре года после первоначального выпуска «Roses» ремикс Иманбека стал международным хитом. Сейчас его трек стал пятым в американском хит-параде Billboard Hot 100 и первым в Великобритании.

В конце августа прошлого года казахстанец подписал контракт с российским лейблом Effective Records. Позже он достиг соглашения с Saint Jhn, чтобы официально выпустить свой ремикс как сингл.

Иманбеку и Saint Jhn еще предстоит встретиться лично. По словам продюсера, сейчас они общаются через Direct в Instagram.