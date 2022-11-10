19-летний чемпион мира из Казахстана вышел в финал ЧА-2022 по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел полуфинальный бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 48 килограммов 19-летний казахстанец встретился с боксером из Индии Говиндом Кумаром Сахани и одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Ташкенбай вышел в финал континентального первенства и поборется там за «золото».

Главными достижениями Санжара Ташкенбая являются золотые медали молодежного чемпионата мира и молодежного чемпионата Азии. Что касается его выступления на ЧА-2022, то в Аммане Ташкенбай также уже победил узбекистанца Асилбека Джалилова и кыргызстанца Мирлана Туркбая уулу.





