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    17:05, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    19-летний чемпион мира из Казахстана вышел в финал ЧА-2022 по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел полуфинальный бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории до 48 килограммов 19-летний казахстанец встретился с боксером из Индии Говиндом Кумаром Сахани и одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Ташкенбай вышел в финал континентального первенства и поборется там за «золото».

    Главными достижениями Санжара Ташкенбая являются золотые медали молодежного чемпионата мира и молодежного чемпионата Азии. Что касается его выступления на ЧА-2022, то в Аммане Ташкенбай также уже победил узбекистанца Асилбека Джалилова и кыргызстанца Мирлана Туркбая уулу.




    Теги:
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