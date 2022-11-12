19-летний чемпион мира из Казахстана выиграл «золото» ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай выступил в финале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финальном поединке в весовой категории до 48 килограммов 19-летний казахстанец сразился с японцем Аратаке Кадзумой и победил его единогласным решением судей.

Таким образом, Санжар Ташкенбай стал чемпионом Азии. Ранее по ходу турнира он также победил боксера из Узбекистана Асилбека Джалилова, кыргызстанца Мирлана Туркбая уулу и индийца Говинда Кумара Сахани. Также из достижений Ташкенбая в любителях — «золото» молодежного чемпионата мира и молодежного чемпионата Азии.

Фото: sports.kz