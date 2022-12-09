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19-летний астанчанин выпал с 25-го этажа

9 Декабря 2022, 12:39
19-летний астанчанин выпал с 25-го этажа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На канал 102 поступил вызов о том, что по улице Петрова в Астане обнаружен труп молодого человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе проверки факт подтвердился. Сотрудниками полиции личность погибшего установлена. Им оказался 19-летний житель столицы, который выпал с 25-го этажа.

Начато досудебное расследование по статье 105 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.


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