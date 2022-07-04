4 Июля 2022 22:21

19-летний астанчанин упал с горы в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Едва не обернулся трагедией очередной поход в горы для 19-летнего жителя столицы. В Бурабайском районе Акмолинской области парень упал с 20-метровой высоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 19-летний житель города Нур-Султана, взбираясь на гору, известную в народе как «Туфелька», упал с 20-метровой высоты.

«Инцидент произошел 4 июля в 16:47 часов. Молодой человек, поднимаясь вверх по склону, сорвался и упал к подножью горы. На место происшествия незамедлительно выехал расчет спасателей в составе и.о. руководителя спасательного поста Максима Понамарева, главного спасателя Александра Попова и спасателей Алибека Айтжанова, Евгения Ляхова. Прибыв на место, расчет погрузил на носилки пострадавшего, что затруднялось переломом ноги и множественными ушибами», - сообщили в ведомстве.

Спасатели доставили и передали пострадавшего карете скорой помощи. Сейчас он проходит медицинское обследование.

Спасатели Акмолинской области в очередной раз обратились к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать меры безопасности в горах.

Как сообщалось ранее, 53-летняя женщина сломала ногу на горе Орлиное гнездо в Бурабайском районе. Спасатели спустили пострадавшую с горы и передали врачам.



