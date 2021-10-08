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    14:10, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    19-летний астанчанин украл 100 шин от «КамАЗа»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее судимый за кражи 19-летний астанчанин, похитил шины от автомашины «КамАЗ» в количестве 100 штук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    В ночное время молодой человек разобрал стену склада и похитил шины. Для транспортировки похищенного, он арендовал «Газель» и вывез шины со склада в количестве 51 штуки. Однако за один рейс вывезти все покрышки не удалось. Водитель «Газели», заподозрив неладное, отказался от дальнейшей перевозки. Материальный ущерб, нанесенный злоумышленником, составил более 3 млн. тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже по «горячим следам» был задержан полицейскими. Похищенные шины были найдены в его доме в поселке близ города.

    В полиции отметили, что на территории склада отсутствовала охрана и камеры видеонаблюдения, благодаря чему подозреваемому удалось беспрепятственно проникнуть на склад и разобрать стену.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Подозреваемый дал признательные показания. Украденные шины возвращены владельцу, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Департамент полиции г.Нур-Султана рекомендует руководителям объектов во избежание краж товарно-материальных ценностей принять меры по охране объектов, оборудовать территорию камерами видеонаблюдения и установить охранную сигнализацию.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Астана Правоохранительные органы
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