19-летний астанчанин украл 100 шин от «КамАЗа»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее судимый за кражи 19-летний астанчанин, похитил шины от автомашины «КамАЗ» в количестве 100 штук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

В ночное время молодой человек разобрал стену склада и похитил шины. Для транспортировки похищенного, он арендовал «Газель» и вывез шины со склада в количестве 51 штуки. Однако за один рейс вывезти все покрышки не удалось. Водитель «Газели», заподозрив неладное, отказался от дальнейшей перевозки. Материальный ущерб, нанесенный злоумышленником, составил более 3 млн. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже по «горячим следам» был задержан полицейскими. Похищенные шины были найдены в его доме в поселке близ города.

В полиции отметили, что на территории склада отсутствовала охрана и камеры видеонаблюдения, благодаря чему подозреваемому удалось беспрепятственно проникнуть на склад и разобрать стену.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Подозреваемый дал признательные показания. Украденные шины возвращены владельцу, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г.Нур-Султана рекомендует руководителям объектов во избежание краж товарно-материальных ценностей принять меры по охране объектов, оборудовать территорию камерами видеонаблюдения и установить охранную сигнализацию.