17 Июня 2022 17:03

19-летнего закладчика синтетических наркотиков задержали в СКО

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - У 19-летнего североказахстанца полицейские изъяли синтетические наркотики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По факту хранения и перевозки наркотических средств расследуется уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО остановили автомобиль Lada Granta. В салоне автомашины был изъят пакет с веществом белого цвета.

Как показала экспертиза, изъятое вещество является синтетическим наркотиком «скорость» общим весом 63,25 гр. По подозрению в совершении наркопреступления задержан пассажир такси – житель Кызылжарского района.

В ходе дальнейших следственных действий изъято 20 гр аналогичных наркотиков в месте, где ранее он сделал «закладку». По у факту ведется досудебное расследование по ст. 297 ч. 1 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Всего с начала года полицейскими СКО из незаконного оборота изъято свыше 18 кг наркотических средств.

