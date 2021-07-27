Новости
19-летнего рабочего засыпало песком в Павлодарской области
27 Июля 2021 14:40
Поделиться:
ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел в селе Маргулан - молодого рабочего засыпало песком. 19-летний парень погиб передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Новости по темеТрое детей выпали из окон многоэтажек за последние сутки в Нур-Султане На 9,3% снизилась смертность от несчастных случаев на производстве в Казахстане 11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО
О несчастном случае в селе Маргулан сообщили в департаменте полиции области.
«26 июля 19-летнего разнорабочего одного из ТОО засыпало песком во время прокладывания водопроводных труб. Парень скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении департамента.В ведомстве уточнили, что по делу назначены экспертизы.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Тушивших крупный лесной пожар граждан наградили в Костанайской области
- Продовольственная корзина в Павлодарской области - одна из самых дешевых в стране
- Спасатели помогли двум мужчинам на реке в Семее
- Молодые люди ради видео в соцсетях залезли на арку моста в Нур-Султане
- Пожарные Алматы предотвратили взрыв на территории рынка «Барлык»
- Землетрясение произошло в 110 км на восток от Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047