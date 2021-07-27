19-летнего рабочего засыпало песком в Павлодарской области

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел в селе Маргулан - молодого рабочего засыпало песком. 19-летний парень погиб передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

О несчастном случае в селе Маргулан сообщили в департаменте полиции области.

«26 июля 19-летнего разнорабочего одного из ТОО засыпало песком во время прокладывания водопроводных труб. Парень скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении департамента.

В ведомстве уточнили, что по делу назначены экспертизы.