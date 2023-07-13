19-летнего пешехода насмерть сбил водитель в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Минувшей ночью в Петропавловске произошла авария, в которой погиб молодой человек. Травмы получила сотрудник скорой помощи, которая приехала на вызов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в полночь по улице Кожабергена жырау 38-летний водитель автомашины «ВАЗ-2114» совершил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть в неустановленном месте. 19-летний пешеход скончался на месте.

На место прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Около половины первого ночи между припаркованной возле места происшествия машиной скорой помощи и проезжавшим мимо «Mercedes-Benz 124» произошло столкновение. Пострадала 22-летняя фельдшер. Девушку госпитализировали. 37-летний водитель Мерседеса скрылся с места ДТП. Однако вскоре его задержали.

«Факты ДТП зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по уголовным статьям: «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Транспортные средства водворены на специализированную стоянку. В настоящее время полицейскими производится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия окончательного процессуального решения. Идет дознание», - прокомментировали в пресс-службе.