19-летнего парня спасли на озере Сайран в Алматы
Вечером 16 сентября сотрудники ДЧС, Службы спасения 109 по плану проводили патрулирование на озере Сайран со стороны Алмалинского района, как вдруг их насторожила фигура с трудом плывущего парня в 9 метрах от берега.
«Спасатели службы 109 Игорь Клунский и Наил Сеитов сразу определили движения, характерные для тонущего человека, в то время как троим его друзьям на берегу показалось, что их друг шутит, купаясь в воде, то появляясь, то исчезая, как будто бы с улыбкой. Подплыв ближе, спасатели обнаружили, что парень доплыл до буйков, в обратную сторону ему уже не хватило сил, и он начал тонуть», - рассказали в ДЧС.
Вытащив парня из воды, с ним провели разъяснительную беседу и направили всю компанию домой.
С начала июня спасателями было спасено 11 человек, 4 из которых дети.