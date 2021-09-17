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    13:35, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    19-летнего парня спасли на озере Сайран в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на озере Сайран спасателями был спасен тонувший 19-летний молодой человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вечером 16 сентября сотрудники ДЧС, Службы спасения 109 по плану проводили патрулирование на озере Сайран со стороны Алмалинского района, как вдруг их насторожила фигура с трудом плывущего парня в 9 метрах от берега.

    «Спасатели службы 109 Игорь Клунский и Наил Сеитов сразу определили движения, характерные для тонущего человека, в то время как троим его друзьям на берегу показалось, что их друг шутит, купаясь в воде, то появляясь, то исчезая, как будто бы с улыбкой. Подплыв ближе, спасатели обнаружили, что парень доплыл до буйков, в обратную сторону ему уже не хватило сил, и он начал тонуть», - рассказали в ДЧС.

    Вытащив парня из воды, с ним провели разъяснительную беседу и направили всю компанию домой.

    С начала июня спасателями было спасено 11 человек, 4 из которых дети.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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