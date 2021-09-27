19-летнего костанайца с героином в пылесосе задержали полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в ходе ОПМ «Карасора-2021» в городе Костанае задержан 19-летний житель областного центра. Об этом сообщается в Facebook на аккаунте департамента полиции Костанайской области, корреспондент МИА «Казинформ».

«Он переносил коробку с пылесосом. В ходе осмотра в пылесборнике был обнаружен пакет с порошкообразным веществом общим весом более 250 грамм. Как установила проведенная экспертиза, данное вещество – героин. Количество разовых доз изъятого наркотика составляет более двух тысяч»,- говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника ДП Костанайской области полковника полиции Дюсембая Байбусунова, в настоящее время, начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 296 ч.4 УК РК «Хранение наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый арестован, ведется расследование.

По информации полиции, с начала года из незаконного оборота изъято более 105 килограмм различных наркотических средств, из них 645 грамм - героина.