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    15:00, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    19-летнего костанайца с героином в пылесосе задержали полицейские

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в ходе ОПМ «Карасора-2021» в городе Костанае задержан 19-летний житель областного центра. Об этом сообщается в Facebook на аккаунте департамента полиции Костанайской области, корреспондент МИА «Казинформ».

    «Он переносил коробку с пылесосом. В ходе осмотра в пылесборнике был обнаружен пакет с порошкообразным веществом общим весом более 250 грамм. Как установила проведенная экспертиза, данное вещество – героин. Количество разовых доз изъятого наркотика составляет более двух тысяч»,- говорится в сообщении.

    По словам заместителя начальника ДП Костанайской области полковника полиции Дюсембая Байбусунова, в настоящее время, начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 296 ч.4 УК РК «Хранение наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый арестован, ведется расследование.

    По информации полиции, с начала года из незаконного оборота изъято более 105 килограмм различных наркотических средств, из них 645 грамм - героина.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Костанайская область Борьба с преступностью для mail.ru Правоохранительные органы
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