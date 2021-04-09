19-летнего астанчанина задержали с наркотиками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские изъяли у прохожего наркотическое средство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Сотрудниками Полка патрульной полиции ДП Нур-Султана в ходе патрулирования был замечен подозрительный молодой человек, который по улице Кравцова, прислонившись к забору сидел на корточках, что насторожило стражей порядка. При виде патрульной машины парень заметно занервничал. При проверке у парня с кармана выпал сверток, тщательно замотанный изолентой. При дальнейшем осмотре полицейские обнаружили и изъяли у задержанного 19 свертков подозрительного вещества, которые он разложил по карманам одежды и рюкзака. По результатам экспертизы установлено, что изъятое средство является наркотическим веществом - марихуана голландская весом 17, 68 граммов», - рассказали в полиции.

Как отметили в ведомстве, подозреваемый дал признательные показания. В отношении 19-летнего жителя города возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана.