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    14:57, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    19-летнего астанчанина задержали с наркотиками

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские изъяли у прохожего наркотическое средство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    «Сотрудниками Полка патрульной полиции ДП Нур-Султана в ходе патрулирования был замечен подозрительный молодой человек, который по улице Кравцова, прислонившись к забору сидел на корточках, что насторожило стражей порядка. При виде патрульной машины парень заметно занервничал. При проверке у парня с кармана выпал сверток, тщательно замотанный изолентой. При дальнейшем осмотре полицейские обнаружили и изъяли у задержанного 19 свертков подозрительного вещества, которые он разложил по карманам одежды и рюкзака. По результатам экспертизы установлено, что изъятое средство является наркотическим веществом - марихуана голландская весом 17, 68 граммов», - рассказали в полиции.

    Как отметили в ведомстве, подозреваемый дал признательные показания. В отношении 19-летнего жителя города возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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